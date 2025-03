Esquema de contrabando de cigarros do Paraguai envolvia família inteira

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal e Receita Federal em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, na última terça-feira (11). O alvo era uma família inteira que estaria ligada a atividades criminosas como lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros do Paraguai.

Operação “FINIS ACTIONES”, desmantelou uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros, a investigação revelou que o grupo operava em uma rede de distribuição que se iniciava na fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e se estendia até o Brasil.

A carga de cigarros era armazenada em Ponta Porã, Dourados e Nova Alvorada do Sul. A partir dessas cidades, os produtos eram transportados para o Estado vizinho, Mato Grosso, onde eram distribuídos no mercado local.

O líder do esquema criminoso, tinha como apoio logístico sua companheira, que atuava no apoio logístico e também como batedora no transporte das cargas.

Além disso o esquema envolvia a mãe do líder, que tinham os ganhos ilícitos em contas bancárias em seu nome. Todo o lucro era encoberto por uma loja de fachada que servia como apoio logístico, registrada no nome do pai do mentor da quadrilha.

O grupo atuava de forma coordenada com motoristas e batedores que transportavam o contrabando até Dourados/MS, onde eram armazenados e redistirbuidos.