Esquenta de Carnaval em Campo Grande começa na próxima semana

O Carnaval de Campo Grande já está no ar, e o primeiro grande agito, o esquenta oficial, começa na próxima semana. No dia 7 de fevereiro, a Praça do Rádio Clube será palco do primeiro esquenta do Cordão Valu. O evento, gratuito e aberto ao público, contará com diversas atrações, incluindo o cantor Chokito.

Durante o quadro CBN Cultural desta sexta-feira (31), no jornal CBN Campo Grande, a líder do cordão, Silvana Valu, destacou o crescimento do Carnaval de rua em Campo Grande nos últimos anos, impulsionado pelos blocos de rua, e afirmou que a cidade tem potencial para se tornar o maior do Centro-Oeste.

“O Carnaval de Campo Grande é uma potência, e os blocos de rua são uma potência ainda maior”, apontou Silvana.

O cantor Chokito, conhecido por sua energia contagiante, também expressou seu entusiasmo para o evento. “É sempre um prazer estar com o Cordão Valu e levar o samba para os foliões de Campo Grande. A cidade está cada vez mais apaixonada pelo samba de rua”, declarou.

Chokito e sua banda ao lado da Silvana Valu – Foto: Gerson Wassouf/CBN-CG

Confira a entrevista na íntegra:

Serviço: