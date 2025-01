Esquina registra dois acidentes de trânsito em menos de oito horas na Capital

Duas batidas de carro, praticamente no mesmo lugar, na Avenida das Bandeiras, na esquina com a Rua dos Aquários, assustaram moradores e condutores neste domingo (19), em Campo Grande.

O condutor de um veículo SUV, em alta velocidade, atingiu e destruiu o portão de uma residência. Com o impacto da colisão, o motorista foi arremessado pelo para-brisa do veículo.

Após o acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, apresentando desorientação na fala. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor.

No mesmo lugar, cerca de oito horas antes, uma picape bateu no poste que fica em frente à mesma residência. Segundo informações, a condutora do veículo perdeu o controle ao tentar desviar de um motociclista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As batidas ocorreram no final da noite de sábado (18) e na manhã de domingo, por volta de 5h50.

Acompanhe o vídeo: