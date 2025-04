Expogrande une tradição, negócios e entretenimento e espera movimentar mais de R$ 576 mi em dez dias

Com expectativa de ultrapassar R$ 576 milhões em volume de negócios, a Expogrande 2025 começou com a promessa de reunir o campo e a cidade em uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.

Em sua 85ª edição, o evento combina exposições de animais, tecnologia, leilões, atrações culturais e shows com entrada gratuita, em uma estrutura que deve atrair mais de 120 mil visitantes ao Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Além do forte apelo comercial e rural, a feira se fortalece como um espaço de entretenimento familiar e de conexão com as raízes do agronegócio. Para o diretor de comercialização da Acrissul, Pedro Fenerlon, a diversidade de atrações é a chave para manter a Expogrande viva e atual.

“Temos desde a parte técnica do agro até ações simples, como a Fazendinha, que mostra para as crianças — e para os pais também — como é o dia a dia no campo. Este ano temos o boi de cela, passeios a cavalo e de charrete. O objetivo é aproximar a população urbana do setor rural”, explica.

Com mais de 200 expositores confirmados, a feira reúne empresas do agronegócio, criadores de gado, carneiros e cavalos, além de estandes comerciais voltados ao público em geral. Em 2024, o evento registrou 114 mil visitantes. Para este ano, a organização projeta ultrapassar essa marca com shows gratuitos e uma programação intensa nos dez dias de feira.

Exposição que gera resultado

Veterano da Expogrande, o empresário Gilson Debastiani participa há 39 anos do evento. Para ele, a feira é mais do que uma vitrine — é também uma ferramenta estratégica de vendas.

“Aqui a gente fecha negócios durante o evento e também no pós-feira. A marca é lembrada, o cliente volta. E esse ano começou animado, com chuva e pecuarista confiante. Isso ajuda”, conta.

A presença de novas empresas também demonstra o fôlego comercial da Expogrande. Uma empresa do setor de insumos agrícolas, participa pela primeira vez em 2025. Segundo o gestor da unidade em Campo Grande, Renato Souza, o objetivo é reforçar a presença da marca na região.

“É uma feira familiar, cheia de público. A gente acredita nesse formato e está aqui para fazer novos negócios. Nossa expectativa é alta”, afirma.

Público diverso e fiel

Para além dos expositores e profissionais do agro, a ExpoGrande também mantém sua força como evento cultural e social. A estudante Evelyn Lechuga é um exemplo do público fiel que comparece não apenas pelos negócios, mas pelos shows e pela experiência no parque.

“Estou ansiosa para ver o show do Chitãozinho & Xororó. Sou muito fã. Mas também quero visitar os estandes, está tudo muito bonito este ano”, contou.

A Expogrande 2025 segue até o dia 13 de abril com entrada gratuita em diversos dias e uma programação que inclui leilões, julgamento de raças, provas equestres, rodas de negócios e atrações culturais.