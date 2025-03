Fábio Trad pode ser a novidade no PT para as eleições de 2026

O advogado e ex-deputado federal Fábio Trad recebeu um convite para se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) e disputar as eleições de 2026. Inicialmente cotado para concorrer a deputado federal, Trad passou a ser considerado uma opção do partido para a disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, caso a legenda não consiga firmar uma aliança com o governo estadual.

De acordo com o deputado estadual Pedro Kemp (PT), a possível entrada de Trad no PT seria um “plano B” em meio a incertezas sobre a aliança da legenda com o PSDB, partido do governador Eduardo Riedel, para as eleições do ano que vem. O PT espera uma coligação ao PSDB e apoio para a candidatura do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Senado, mas, sem uma resposta concreta do governo, já trabalha com a alternativa de uma candidatura própria ao Executivo estadual.

“Se o governo Riedel não abrir espaço para que o PT possa lançar um candidato ao Senado e garantir um palanque para o presidente Lula, é bem provável que apresentemos um nome para o governo, e Fábio Trad tem sido muito bem recebido”, afirmou.

Ainda segundo o parlamentar, a bancada estadual e federal do PT questionaram o governador sobre uma possível aliança, mas ficaram sem uma resposta definitiva. Para ele, Riedel tem demonstrado sinais de afastamento da legenda, possivelmente por questões ideológicas e pela forte ligação com o agronegócio. “Ele pediu um tempo, disse que ainda vai haver mudanças de partido, que o PSDB deve se fundir com outras siglas. Mas eu, particularmente, acredito que o governo não terá interesse em fazer uma aliança com o PT no ano que vem”, concluiu.

A deputada estadual Gleice Jane (PT) reforçou a importância da filiação de Trad para o fortalecimento do campo progressista. “Ele sempre teve proximidade com a esquerda e defende o governo Lula. Sua chegada ao PT pode contribuir para o projeto de transformação social que buscamos“, afirmou.

Além da articulação eleitoral, Kemp afirmou que não vai presidir o partido no estado e também declarou apoio a Loubet para a presidência do diretório estadual do PT, defendendo a unidade partidária e evitando disputas internas no momento.