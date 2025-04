Famílias de MS recebem parcela do Mais Social adiantada

Ao todo, 37.875 famílias em situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas com a antecipação da parcela de abril do auxílio Mais Social, que receberão o pagamento nesta quinta-feira (17).

O valor de R$ 450 mensais é destinado exclusivamente à compra de itens como alimentos, produtos de limpeza, higiene e gás de cozinha.

O auxílio é uma iniciativa do estado de Mato Grosso do Sul, coordenada pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), e tem o objetivo de combater a insegurança alimentar e garantir produtos básicos a pessoas em vulnerabilidade social.

O valor normalmente é disponibilizado após o dia 20 de cada mês, mas será adiantado em abril, proporcionando também mais recursos para as famílias nesta Semana Santa e feriado de Páscoa.

Para se cadastrar no programa Mais Social, o interessado pode realizar a inscrição aqui.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul