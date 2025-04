Festival América do Sul terá programação nacional no Porto Geral de Corumbá

O Porto Geral de Corumbá será o cenário principal do Festival América do Sul (FAS) 2025, que acontece entre os dias 15 e 18 de maio. Pela primeira vez, toda a estrutura do evento será montada exclusivamente às margens do Rio Paraguai, unindo cultura, música e história em um dos locais mais emblemáticos do Pantanal.

A programação musical do festival inclui atrações nacionais de peso. No dia 15, a dupla Duduca & Dalvan abre o evento com clássicos da música sertaneja. No dia 16, quem sobe ao palco é o rapper Xamã, trazendo um repertório marcado por crítica social e poesia.

No dia 17, Alcione promete emocionar o público com sambas que atravessam gerações, enquanto o grupo Pixote encerra a programação no dia 18, com sucessos do pagode romântico.

Além dos shows, o Porto Geral receberá galerias de arte a céu aberto, praça gastronômica, pavilhões de moda e espaços dedicados às artes visuais. O festival ainda reforça a ligação histórica de Corumbá com o Rio Paraguai, que no século XIX foi vital para o desenvolvimento econômico da cidade e teve papel estratégico durante a Guerra do Paraguai.

O FAS 2025 é promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Corumbá, e pretende, segundo os organizadores, fortalecer a cultura local e ampliar a visibilidade da região para o restante do país. A entrada para os shows será gratuita.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS