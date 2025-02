Fevereiro roxo: conscientização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer

O Fevereiro Roxo é uma campanha dedicada à conscientização sobre doenças crônicas e sem cura, como Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer. O objetivo é alertar para a importância do diagnóstico precoce, que pode ajudar a controlar os sintomas, retardar a progressão das doenças e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Segundo a biomédica do Sabin Diagnóstico e Saúde, Patrícia Cavalcante, detectar essas doenças nos estágios iniciais permite intervenções que retardam a progressão dos sintomas e minimizam complicações.

“A identificação precoce é determinante para um tratamento mais eficaz, além de melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente. Isso contribui para uma vida mais equilibrada e saudável. Por isso, é fundamental realizar exames preventivos regulares, que ajudam a identificar qualquer alteração logo no início“, afirma.

Entre essas doenças, o Alzheimer tem ganhado atenção crescente. Em 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que, até 2030, cerca de 78 milhões de pessoas poderão estar vivendo com a doença.

Como uma das principais causas de demência, o Alzheimer compromete a memória e o comportamento de forma progressiva. Para detectar a doença, exames de sangue e testes genéticos podem indicar riscos, enquanto a análise de biomarcadores no líquido cerebrospinal também auxilia no processo.

No entanto, o diagnóstico definitivo geralmente exige uma combinação de exames e avaliação clínica detalhada por um médico especialista.

Outra condição que demanda atenção é o lúpus, uma doença autoimune que faz com que o sistema imunológico ataque os próprios tecidos do corpo, provocando fadiga, dores articulares e lesões na pele.

Segundo a biomédica Patrícia Cavalcante, exames como Anticorpo Antinuclear (ANA) e Anti-DNA de Cadeia Dupla são fundamentais para identificar a presença de autoanticorpos e auxiliar no diagnóstico precoce da doença.

Além disso, algumas vacinas podem ser recomendadas para pessoas com lúpus, a fim de aumentar as defesas do organismo. Exemplos incluem a vacina contra a pneumonia pneumocócica (como Pneumo 15, 20 ou 23) e a vacina da gripe, que ajudam a prevenir complicações e infecções.

Já a fibromialgia se manifesta de forma diferente, sendo caracterizada por dores musculares generalizadas, fadiga e distúrbios do sono, fatores que comprometem a qualidade de vida dos pacientes.

Embora não exista um exame específico para a condição, alguns testes ajudam a descartar outras doenças com sintomas semelhantes. “Testes como hemograma, avaliação da vitamina D e função tireoidiana são essenciais nesse processo“, explica Patrícia.

