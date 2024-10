Filme sobre o Bioparque Pantanal é finalista em festival internacional de cinema e turismo

O filme institucional que celebra os dois anos do Bioparque Pantanal foi selecionado como finalista no Festival ART&TUR, um dos principais eventos internacionais de cinema e turismo, realizado em Portugal. A produção concorre na categoria “Turismo de Natureza”, e o resultado da premiação será anunciado nesta sexta-feira (25).

Com o tema “Além da Superfície”, o filme destaca a grandiosa estrutura do Bioparque, que abriga mais de 230 tanques e 40 mil animais, enfatizando o impacto educativo e de conscientização ambiental do local.

Além de sua beleza, o espaço foi projetado para ser acessível e inovador, promovendo o bem-estar dos animais e oferecendo uma experiência completa aos visitantes.

O secretário-executivo de Comunicação do Mato Grosso do Sul, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, participa do evento em Portugal, representando o Governo do Estado. Ele destacou a relevância do festival para a promoção internacional do Bioparque Pantanal, considerado o maior circuito de aquários de água doce do mundo.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, celebrou a indicação e ressaltou o compromisso da instituição com a preservação ambiental, ciência e inclusão. Segundo ela, o reconhecimento no festival reflete o esforço coletivo em promover a biodiversidade e ampliar a visibilidade do Pantanal em escala global.

O Festival ART&TUR, que ocorre na cidade de Lousã, reúne produções que abordam temas como meio ambiente, ecologia, turismo de natureza, cultura, esporte e lazer, e é uma referência na indústria audiovisual do turismo.

*Com informações do Governo de MS