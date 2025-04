Fim de semana em MS terá sertanejo, arte de rua e festa caipira

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana repleto de atrações culturais, musicais e gastronômicas. A capital, Campo Grande, e outras cidades do interior recebem eventos que vão do sertanejo de Jorge & Mateus à valorização da arte urbana no Festival Expressão de Rua, passando por festas tradicionais, como o Festival da Galinha Caipira.

Na capital, a Expogrande 2025 é o destaque com shows de Jorge & Mateus na sexta-feira (11) e Hugo & Guilherme no sábado (12). O encerramento, no domingo (13), terá portões abertos com apresentações gratuitas de artistas regionais como João Haroldo & Betinho, Alex & Yvan, e Victor Gregório & Marco Aurélio.

Outro atrativo é o Festival Expressão de Rua, que celebra 10 anos reunindo dança, grafite, batalhas de MCs e shows gratuitos. Será no sábado e domingo, na Plataforma Cultural e a programação inclui Narizeu Rupestre (SP), Falange da Rima e DJ TGB.

Para quem busca uma experiência diferente, o interior do estado oferece opções como o 2º Festival da Galinha Caipira, em Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti), com pratos típicos, ecoturismo e shows regionais.

Já em Deodápolis, a Expoad 2025 promove noites animadas com Hugo & Guilherme no sábado e a dupla Fiduma & Jeca no domingo, com entrada gratuita.

Famílias também têm opções voltadas às crianças, como o parque temático Kinder Space, no Shopping Campo Grande, e o Circo Kids – Mundo Disney, que mistura acrobacias e personagens infantis. Feiras criativas e brechós completam a programação.