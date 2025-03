Fim de semana tem sol e temperaturas acima da média em MS

Neste fim de semana, Mato Grosso do Sul enfrenta uma onda de calor que eleva as temperaturas a níveis significativamente acima da média. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para 26 municípios do Estado, indicando que as temperaturas podem superar a média em até 5 °C.

Em Campo Grande, a previsão para sábado (8) indica temperatura máxima de 33 °C, com umidade relativa do ar variando de 30% a 80%.

Outras cidades também enfrentarão temperaturas elevadas. Em Três Lagoas, a máxima prevista é de 35 °C. Dourados, Iguatemi e Aquidauana podem registrar até 36 °C. Porto Murtinho deve atingir a maior temperatura, com máxima de 37 °C e possibilidade de chuvas isoladas.

Neste domingo (9), Mato Grosso do Sul continuará sob a influência da onda de calor, com temperaturas elevadas e condições climáticas variadas nos principais municípios do Estado.

A capital deve registrar temperaturas entre 20°C e 31°C, com previsão de tempestades isoladas em algumas áreas. Em Três Lagoas espera-se um dia parcialmente ensolarado, com temperaturas variando entre 22°C e 38°C. Já a previsão para Dourados indica possibilidade de pancadas de chuva, com temperaturas oscilando entre 21°C e 35°C.

O município de Iguatemi deve ter um dia predominantemente ensolarado, com temperaturas entre 21°C e 36°C. Em Aquidauana prevê-se aumento de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas variando entre 21°C e 33°C. Porto Murtinho pode enfrentar algumas tempestades, com temperaturas entre 23°C e 34°C.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, índices abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa condição é atribuída a um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco no Estado.

Diante desse cenário, as autoridades recomendam evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, manter-se hidratado, consumir alimentos leves e manter os ambientes ventilados.