Folia de Reis movimenta cidades de Mato Grosso do Sul e reforça tradições populares

O espírito natalino se estende por mais alguns dias em Mato Grosso do Sul com as tradicionais festas de Folia de Reis. Em diversas cidades do estado, a devoção aos Três Reis Magos reúne famílias e comunidades em celebrações que misturam fé, música e tradição.

A Folia de Reis é uma manifestação cultural que remonta aos primeiros colonizadores portugueses e se espalhou pelo Brasil, adaptando-se às particularidades de cada região. Em Mato Grosso do Sul, a festa tem forte presença em cidades como Três Lagoas, Paranaíba, Inocência, Costa Rica, Cassilândia e Selvíria.

Durante a festa, grupos percorrem casas com presépios montados, realizando orações e entoando canções que falam da história dos Reis Magos – Baltazar, Belchior e Gaspar – e do nascimento de Jesus. É uma forma de renovar votos e agradecer pelo ano que passou, ao mesmo tempo em que reforça os laços comunitários.

Em muitas regiões, a Folia de Reis carrega um forte caráter rural, sendo realizada em fazendas, sítios e pequenas cidades. O giro, como é conhecido o percurso da bandeira, ocorre à noite entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. Nas visitas, as cantorias pedem doações para a festa de encerramento, que inclui missa, procissão e eventos sociais.

A celebração tem singularidades em cada região, refletindo a cultura e a história local. “A Folia de Reis é uma das mais importantes festas populares durante o ano, porque representa o início de uma nova jornada. São pedidos e agradecimentos que se dirigem aos santos reis, a renovação da fé e o começo de um novo ciclo de vida e trabalho”, explica Zito Ferrari, pesquisador das manifestações populares do Estado.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS