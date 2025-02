Fórum da Pecuária de Corte debate produção sustentável

A pesquisadora da Embrapa, Mariana Aragão, participou do CBN Agro deste sábado (15), e destacou que o evento discutirá a economia circular e a sustentabilidade na pecuária. Segundo ela, um grupo de 15 especialistas da Embrapa está elaborando um documento que dará visibilidade à pecuária tropical da América do Sul. O material será validado durante o evento e servirá como base para discussões sobre métricas ambientais brasileira que não são aceitas internacionalmente.

O Fórum da Pecuária de Corte será realizado no dia 24 de março, marcando o início da Dinapec 2025, que segue até o dia 26. O evento, promovido pela Embrapa Gado de Corte em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Semadesc/MS), abordará temas essenciais para o setor, indo além da questão das emissões de gases.

O Fórum será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e contará com palestras e mesas-redondas sobre desafios, estratégias e compromissos do Brasil com a produção sustentável. Entre os destaques, painéis sobre a ciência do carbono e políticas públicas voltadas para mercados verdes e a COP 30. Informações e inscrições estão disponiveis no site oficial da Dinapec 2025.

Confira a entrevista completa: