Frente fria derruba temperatura e traz chuva para MS

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira (13) tem aviso para chuva intensa em 11 municípios de Mato Grosso do Sul: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria e Sonora.

O aviso segue até quinta-feira (14), às 10 horas. Nesses locais, o acumulado de chuva varia entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar até 60 km/h.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o que tem provocado as instabilidades atmosféricas é o avanço de uma frente fria sobre o estado.

Conforme o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, as temperaturas mais amenas não devem permanecer por muitos dias. A partir do dia 15 de novembro, próxima sexta-feira, a frente fria deve perder força e as temperaturas voltam a subir.

“É uma primavera atípica com esta frente fria. No entanto, o feriado será quente no estado. Para Campo Grande a previsão de chuva é a para o dia 18 (novembro) com pancadas de chuvas com mais intensidade”, resumiu o meteorologista.