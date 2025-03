Funsat tem quase 2 mil vagas disponíveis nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.983 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (13) em Campo Grande. No total são 160 funções, sendo 61 sem necessidade de experiência prévia.

Entre as vagas disponibilizadas estão: repositor em supermercados (170), operador de caixa (149), jardineiro (12), carpinteiro (95), auxiliar no serviço de alimentação (155), auxiliar de limpeza (103), entre outras. Confira todas as vagas aqui.

Além dessas opções, são 20 vagas destinadas ao público PcD (Pessoa com Deficiência) em assistente administrativo, repositor de mercadorias, repositor de supermercados e operador de telemarketing.

Os interessados devem ir à Funsat das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e a Carteira de Trabalho física ou digital. A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória