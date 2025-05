Hospital do Amor adota medidas para reduzir consumo de energia em Campo Grande

Com foco na redução do consumo de energia elétrica e na modernização da estrutura, o Hospital do Amor de Campo Grande passou a contar com novos sistemas de eficiência energética.

A iniciativa, viabilizada com recursos da Energisa Mato Grosso do Sul, inclui a instalação de painéis solares, substituição de lâmpadas e a troca de aparelhos de ar-condicionado.

O investimento total foi de R$ 302 mil. A expectativa é de que as mudanças resultem em uma economia de até 117 MWh por ano — volume suficiente para abastecer cerca de 49 casas com consumo médio de 200 kWh mensais.

Entre as alterações feitas na unidade estão a instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade de 55,5 kWp, a substituição da iluminação por lâmpadas LED e a troca de equipamentos de climatização por modelos com selo Procel, que atestam maior eficiência energética.

A ação integra o Programa de Eficiência Energética da Energisa, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que tem como objetivo estimular o uso racional da energia em diferentes setores.

Além da economia na conta de luz, as mudanças devem ajudar a tornar a unidade hospitalar mais sustentável e a liberar recursos para outras áreas do atendimento. O Hospital do Amor atende gratuitamente pacientes em tratamento oncológico e é referência no estado.

*Com informações do Hospital do Amor