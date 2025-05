HRMS realiza roda de conversa sobre amamentação e doação de leite

Na terça-feira (13), às 9h30, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS ) realiza uma roda de conversa sobre amamentação e doação de leite materno, como parte da celebração do Dia Mundial da Doação de Leite Humano.

O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de leite humano e ampliar a visibilidade dos bancos de leite, estimulando a doação de leite materno.

Profissionais da saúde irão compartilhar suas experiências e conhecimentos acerca dos benefícios do leite materno, tanto para os bebês quanto para as mães doadoras.

A doação de leite pode ser feita por mulheres que realizaram o pré-natal e que têm uma produção de leite acima do necessário para seus bebês. Caso tenha interesse, é necessário entrar em contato com o Banco de Leite Humano do HRMS, pelo telefone (67) 3378-2715.

O Banco de Leite Humano do HRMS faz a coleta na casa das doadoras, semanalmente, em todos os bairros de Campo Grande e fornece kits higiênicos para a retirada e armazenamento do leite. Além disso, as doadoras recebem orientação sobre como devem retirar o leite e armazená-lo corretamente.