Idoso é atacado por enxame de abelhas em Coxim

Um idoso, ainda não identificado, foi vítima de um ataque de abelhas da espécie Europa em Coxim, Mato Grosso do Sul, na manhã de terça-feira (11). O incidente ocorreu por volta das 11h, enquanto o homem trabalhava em um terreno na região e foi surpreendido por um enxame.

Desesperado, ele tentou se proteger de diversas formas: rolou no chão, se escondeu na lama e usou capim para afastar os insetos, mas o ataque persistiu. Testemunhas que estavam próximas tentaram ajudá-lo, porém, a grande quantidade de abelhas dificultou o resgate.

A situação só foi controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos de proteção para afastar os insetos e retirar a vítima da área de risco. O idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, seu estado de saúde não foi divulgado.

Confira o vídeo do momento do ataque:

Enxame de abelhas ataca homem em Coxim- Imagens cedidas por Coxim Agora

Imagens do incidente circularam nas redes sociais, mostrando o desespero da vítima ao tentar escapar das ferroadas e a mobilização dos moradores para socorrê-lo.

Diante do caso, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta, destacando os riscos associados ao contato com enxames, especialmente em áreas urbanas. A orientação é que, ao identificar uma colmeia, a população evite provocar os insetos e acione profissionais especializados para realizar a remoção com segurança.

O episódio reforça a necessidade de precaução ao transitar por locais propensos à presença de abelhas, especialmente durante os meses mais quentes, quando esses insetos tendem a se tornar mais defensivos e agressivos.