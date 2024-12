Inclusão de gênero abre espaço para mulheres na área da silvicultura em MS

Política em destaque

Simone pavimenta caminho rumo a vice de Lula

O lançamento da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, em 2026, na terra sul-mato-grossense, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem um simbolismo a ser considerado pela classe política. Simone é de Mato Grosso do Sul e aproveitou a inauguração da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, […]