Inscrições abertas para MBA em Mercado Financeiro

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o seu MBA em Mercado Financeiro, oferecido pela Escola de Administração e Negócios (Esan). O curso busca capacitar profissionais com uma formação aprofundada sobre o mercado financeiro, abordando desde fundamentos econômicos até técnicas práticas em softwares de análise de dados.

Com 80 vagas, o programa está disponível para graduados em qualquer área, reservando também vagas para candidatos de ações afirmativas e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições vão até 5 de janeiro e devem ser feitas no portal de Pós-Graduação da UFMS.

O curso foi estruturado em três eixos: formação básica, tecnológica e específica. A formação básica inclui disciplinas como economia e matemática financeira. Já o eixo tecnológico oferece habilidades práticas em programação com Python e visualização de dados financeiros no Power BI, ferramentas muito valorizadas no mercado.

Por fim, o eixo específico traz temas como criptomoedas, derivativos e gestão tributária, essenciais para uma compreensão aprofundada do mercado financeiro.

De acordo com Yasmin Gomes Casagranda, coordenadora do curso, o MBA tem o objetivo de formar profissionais com conhecimento sólido no setor financeiro, sem o foco em certificações de investimento, mas em uma base teórica e prática que possa ser aplicada em diferentes contextos.

As aulas ocorrerão virtualmente, no período noturno, e têm início previsto para 21 de janeiro de 2025.

O valor total do curso é de R$7.018,20, parcelado em 18 vezes de R$389,90, com taxa de inscrição de R$220.

*Com informações da UFMS