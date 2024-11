Inscrições para concurso de promotor de justiça encerram hoje

As inscrições para o concurso público de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se encerram hoje, dia 5 de novembro. São 10 vagas disponíveis, com remuneração inicial de R$ 32.260,69.

Para concorrer, os interessados devem ter curso de bacharelado em Direito e pelo menos três anos de efetivo exercício de atividade jurídica. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fapec, com taxa de R$ 280.

A classificação dos candidatos será feita por meio de várias etapas, incluindo uma prova preambular programada para o dia 24 de novembro e uma prova escrita marcada para o período de 19 a 25 de janeiro de 2025. Além disso, haverá avaliações psicotécnica, social, provas orais, de títulos e um exame de sanidade física e mental.

O Concurso terá validade de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

*Com informações de PCI Concursos