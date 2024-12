IPVA tem desconto de 15% para pagamento à vista até 31 de janeiro

Os carnês do IPVA 2025 começaram a ser entregues em Mato Grosso do Sul, e os proprietários de veículos usados poderão aproveitar um desconto de 15% no pagamento à vista, válido até 31 de janeiro.

A Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz-MS) prevê a distribuição de cerca de 900 mil boletos, com uma arrecadação estimada em R$ 1,2 bilhão.

O que muda no IPVA 2025?

Além do desconto para pagamento à vista, os carnês enviados aos contribuintes incluirão apenas a parcela única ou a primeira parcela no caso de parcelamento. Os boletos das demais parcelas deverão ser acessados pelo portal e-Fazenda, que oferece um ambiente seguro e simplificado para os usuários.

A alíquota do IPVA para automóveis de passeio continua em 3%, refletindo a redução de 40% em relação ao previsto em lei (5%). Veículos como caminhões, ônibus e micro-ônibus permanecem com alíquota de 1,5%, e motocicletas continuam pagando 2%. Há isenção total para veículos movidos a GNV e descontos específicos para outras categorias, como motorhomes.

Como garantir o desconto?

Proprietários interessados em aproveitar o desconto de 15% devem efetuar o pagamento até o final de janeiro de 2025. Quem optar pelo parcelamento pode dividir o tributo em até cinco vezes, mas sem o benefício do desconto.

O coordenador do IPVA, Rodrigo Uehara, destacou que uma nova remessa de carnês será enviada em janeiro para atender quem adquiriu veículos no final de 2024.

Débitos de anos anteriores

Os contribuintes com débitos pendentes poderão pagar o IPVA 2025 e regularizar valores em atraso, desde que não estejam inscritos em dívida ativa. Para isso, é possível parcelar os débitos em até 10 vezes por meio do portal e-Fazenda ou diretamente nas Agenfas (Agências Fazendárias) do Estado.

IPVA e o impacto na arrecadação

O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação tributária de Mato Grosso do Sul, atrás apenas do ICMS.

*Com informações do Governo de MS