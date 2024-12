Jogo da Superliga reacende a paixão pelo vôlei em Campo Grande e inspira atletas locais

O último sábado (7) foi marcante para os amantes do vôlei em Campo Grande. Com um público de cinco mil pessoas, o Ginásio Guanandizão recebeu a partida entre Vedacit Vôlei Guarulhos e Vôlei Renata pela Superliga Masculina de Vôlei 2024/2025. O duelo de alto nível, vencido pelo time de Campinas por 3 sets a 0, trouxe à capital sul-mato-grossense a atmosfera de um dos campeonatos mais importantes do Brasil.

Além do espetáculo em quadra, o evento reacendeu a paixão pelo vôlei e reforçou a importância de grandes competições para inspirar jovens atletas. Entre os presentes, a levantadora e capitã do time da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Maria Luíza Frandoloso, destacou a experiência como um marco pessoal e profissional.

“Ver de perto atletas como o Bruninho, que é uma inspiração para mim, foi surreal. É incrível observar a técnica, a postura e o preparo deles. Ver um jogo dessa qualidade em Campo Grande, com toda a estrutura que só imaginamos na TV, foi emocionante e motivador”, contou Maria Luíza, que joga vôlei há 10 anos.

Maria Luíza teve a camiseta autografada pelo seu ídolo, Bruninho. Foto/Arquivo Pessoal

Para a atleta da UFMS, a experiência vai além da emoção. Maria Luíza acredita que eventos como esse são fundamentais para fortalecer a cultura esportiva local e incentivar novos talentos. “A cada ano que passa, fico mais apaixonada por esse esporte. Campo Grande tem ótimos atletas, mas trazer jogos desse nível para cá amplia nossa visão e nos inspira a alcançar mais.”, completou.

Marcelo Miranda, Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), comemorou o êxito do evento e a volta de competições de grande porte ao estado. “Essa partida representa um marco para o esporte em Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo é atrair cada vez mais eventos desse nível, que motivem nossas crianças e consolidem o vôlei como uma modalidade acessível e inspiradora para todos”, declarou.

O jogo

O jogo foi dominado pelo Vôlei Renata, que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×14 e 25×20. A equipe de Campinas demonstrou superioridade técnica em quadra, liderada pelo medalhista olímpico Bruninho.

O destaque da partida foi o central Judson Amabel Nunes da Cunha Júnior, natural de Campo Grande. Jogando “em casa”, ele marcou 11 pontos e foi eleito o melhor jogador da partida.

O atleta compartilhou sua trajetória, destacando as dificuldades enfrentadas por quem inicia a carreira esportiva fora dos grandes centros do vôlei. “Para quem é de fora de estados como São Paulo, Minas Gerais e da região Sul, que oferecem mais estrutura e competições, o caminho é muito difícil. No início, eu não imaginava me tornar jogador. Mas, com o tempo, fui evoluindo e plantando no meu coração o sonho de ser um profissional”, revelou Judson.