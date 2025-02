Jooy Incorporadora transforma setor imobiliário na Capital com tecnologia e sustentabilidade

O setor imobiliário vem se transformando na Capital e, para os imóveis de alto padrão, não é diferente. O segmento segue inovando, com automação, personalização e sustentabilidade, redefinindo o conceito de sofisticação. O head comercial da Jooy Incorporadora e do Grupo Evo, Alessandro Sisan, participou de uma entrevista ao vivo durante o Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (26) e falou sobre o assunto.

Durante a conversa, Alessandro abordou as tendências do mercado imobiliário para 2025, a importância da sustentabilidade no setor, os avanços da tecnologia e o próximo lançamento em Campo Grande, que terá ótima localização. O Jooy Signature, no Jardim dos Estados, traz inovação nas áreas de lazer, paisagismo, conforto e enriquecimento ambiental.

“A gente traz traços de modernidade aliados à nossa praticidade do dia a dia. A gente sabe que as pessoas têm uma vida muito corrida hoje em dia, muitas vezes trabalham em casa, com a automação de diversas funções, mas também têm a praticidade e o aconchego de um lar aliado a isso. A gente investe na tecnologia para trazer um bom projeto de construção, com plantas inteligentes, para gerar áreas de lazer que realmente façam a diferença na vida das pessoas“, afirmou Alessandro.

Confira mais informações na entrevista completa: