Jovem morre após avançar sinal vermelho em Campo Grande

Um acidente grave no cruzamento da Avenida Lúdio Martins Coelho com a rua Presidente Nereu, na região do Jardim Leblon, em Campo Grande, deixou uma vítima fatal na manhã desta terça-feira (4).

Um motociclista de 20 anos avançou o sinal vermelho e foi atingido por um veículo de passeio. O acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã e devido à gravidade do acidente, o jovem morreu na hora. (Vídeo abaixo)

Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar estiveram no local auxiliando no trabalho da perícia. O trânsito na Avenida Lúdio Coelho foi desviado, no sentido bairro-centro, para os trabalhos de atendimento.