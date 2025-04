Justiça Itinerante recebe novo ônibus e amplia atendimento em bairros da capital

A Justiça Itinerante de Campo Grande passou a contar, a partir desta terça-feira (29), com um novo ônibus destinado ao atendimento da população em bairros periféricos da capital.

O veículo substituirá o modelo anterior, em uso desde 2001, e irá circular por dez regiões da cidade, oferecendo serviços judiciais gratuitos e de resolução rápida, como pensão alimentícia, divórcio, reconhecimento de união estável e até conversão em casamento.

O investimento de R$ 1,3 milhão foi realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que agora passa a contar com duas unidades móveis: uma fabricada em 2024 e outra em circulação desde 2012.

O novo veículo é equipado com rampa de acessibilidade, ar-condicionado moderno e motor com menor emissão de poluentes, além de estrutura elétrica e termoacústica que melhora o atendimento e as condições de trabalho das equipes.

A Justiça Itinerante atua em bairros como Nova Bahia, Nova Lima, Santo Amaro, Coronel Antonino, Jardim Canguru, Dom Antônio Barbosa, Aero Rancho, Tiradentes, Novos Estados e Coophavila II. O serviço segue calendário fixo, com atendimentos de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30.

Criada em 2001, a iniciativa tem como foco levar o Judiciário até populações que enfrentam dificuldades de deslocamento até o centro da cidade. De acordo com o juiz responsável pela 8ª Vara do Juizado Especial, Cezar Luiz Miozzo, a proposta é inverter a lógica tradicional da Justiça.

“Ao invés de a população vir até nós, nós vamos até ela, principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade”.

Somente no primeiro trimestre de 2025, as duas unidades da Justiça Itinerante realizaram 2.594 acordos. O serviço mais procurado foi a conversão de união estável em casamento, com 1.105 casos formalizados.

A programação de atendimentos pode ser consultada no site oficial do TJMS. Outras informações estão disponíveis pelos telefones (67) 3314-5503 e (67) 3314-5510, ou pelo WhatsApp (67) 99822-0560.

*Com informações do TJMS