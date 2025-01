Mais de 1.700 vagas são ofertadas na capital no primeiro dia útil do ano

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quinta-feira (2) mais de 1.700 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 181 profissões, com destaque para as funções de auxiliar de linha de produção, que conta com 145 vagas, e auxiliar nos serviços de alimentação, com 152.

Entre as vagas oferecidas, 1.030 não exigem experiência prévia, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou uma nova oportunidade no mercado. Para repositor de supermercados, por exemplo, há 124 vagas disponíveis.

A Funsat também reserva 17 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para as funções de auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, recepcionista e vigilante.

Para concorrer às vagas, é necessário que o trabalhador tenha cadastro atualizado no sistema da Funsat. O registro deve ser feito presencialmente na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, inclusive durante o horário de almoço.

Os documentos necessários para o cadastro são: identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e informações sobre o histórico profissional.