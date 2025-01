Mais de 263 mil doses de vacinas foram aplicadas no estado em 2024

Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2024 com um resultado expressivo na campanha de vacinação. Mais de 263 mil doses foram aplicadas, superando as metas em diversas vacinas.

Uma das principais iniciativas para alcançar esse resultado foi a campanha estadual “MS Vacina Mais Plus”, que contou com um investimento de R$ 1,9 milhão para fortalecer as ações de imunização nos municípios.

Com recursos destinados a equipes de saúde e estratégias como a vacinação em locais de grande circulação, a campanha conseguiu ampliar o acesso à imunização e aumentar a cobertura vacinal.

Conforme dados do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul já alcançou a cobertura vacinal preconizada para BCG, Pneumocócica 10v, Rotavírus, Meningocócica C e Tríplice Viral.

Outras ações que contribuíram para o sucesso da campanha:

Aluno Imunizado: Programa que leva a vacinação para as escolas.

Programa que leva a vacinação para as escolas. Cuidar de Quem Cuida: Campanha focada na imunização de profissionais da saúde.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico de Moraes, a intensificação das atividades vacinais foi essencial para o avanço nas coberturas. “Com o incentivo financeiro, os municípios puderam ampliar suas estratégias e melhorar os índices de vacinação, impactando positivamente o cenário epidemiológico do estado”, destacou.

*Com informações do Governo de MS