Maratona de CG realiza treinão para homenagear mães corredoras

Neste domingo (11), data em que se comemora o Dia das Mães, o Parque dos Poderes será palco de um evento especial dedicado às mulheres que conciliam maternidade e paixão pela corrida. A organização da Maratona de Campo Grande promove um treinão gratuito com largada às 6h da manhã, somando esporte, lazer e reconhecimento.

A proposta é reunir mães, filhos e familiares em uma manhã de bem-estar, com música ao vivo comandada pelo DJ Fabinho, cafés preparados por baristas, pontos de hidratação com água e isotônico, além de sorteio de brindes exclusivos para as participantes.

“Queremos oferecer uma experiência afetiva e energética para nossas atletas e também para quem está começando. É uma forma de valorizar cada mãe que inspira pelo exemplo”, afirma Kassilene Cardadeiro, idealizadora do evento.

Mais do que um aquecimento para a maratona oficial de julho, o treinão transforma a corrida em um momento de conexão familiar.

Histórias como a de Terezinha Inajossa, 42, mostram isso. Iniciada no esporte há apenas sete meses, ela irá correr 10 km enquanto acompanha os filhos Octávia e Isaac, de 7 e 5 anos, na prova kids.

“Correr com eles é emocionante. Estarmos juntos nesse evento me mostra como o esporte une e transforma”, diz.

Outra mãe inspiradora é Ana Carolina Sartori, 41, que começou a correr por incentivo do marido e pela necessidade de cuidar da saúde.

Diagnosticada com pré-diabetes, ela já perdeu 18 quilos. Agora, irá correr 10 km ao lado da filha Manuela, 14, e do filho Benjamim, 10. “Hoje somos uma família que corre junta, e isso trouxe qualidade de vida e orgulho mútuo”, afirma.

Grávida de 29 semanas, a influenciadora Tatiane Bergamo também estará presente. Mãe de dois adolescentes e à espera da pequena Lorena Maria, ela segue ativa na corrida como forma de equilíbrio físico e emocional.

“A corrida é minha reconexão. Já me ajudou no pós-parto, e agora é minha aliada novamente”, relata.

Maratona de Campo Grande

Marcada para os dias 4 a 6 de julho, a quarta edição da Maratona de Campo Grande terá percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona), 42 km e prova kids (para crianças de 3 a 13 anos).

O evento também conta com atrações na Cidade da Maratona, nos altos da Avenida Afonso Pena. As inscrições estão no quinto lote e as vagas são limitadas.

Mais informações: Instagram @maratonacampogrande

Treinão

Data: Domingo, 11 de maio

Horário: Concentração às 5h30 e largada às 6h

Local: Parque dos Poderes (em frente à Governadoria de MS)

Atividades: Música ao vivo, cafés especiais, hidratação, sorteio de brindes