Adolescente foragido por tentativa de homicídio é apreendido

Um adolescente, de 17 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi apreendido nesta segunda-feira (28), por equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf).

O menor já cumpria medidas socioeducativas em uma unidade de internação de Campo Grande e, no último dia 22, conseguiu fugir durante uma consulta médica, mesmo estando algemado e sob escolta dos agentes da unidade de internação.

Desde então, era considerado foragido.

O crime

Em novembro de 2024, o adolescente e seu irmão, Allan Oliveira Dias, se aproximaram da vítima em uma motocicleta e realizaram disparos de arma de fogo no bairro Maria Aparecida Pedrossian. De acordo com as investigações, eles estariam motivados por uma dívida de agiotagem.

A ação terminou em confronto com a polícia, resultando na morte de Allan e em ferimentos no adolescente e na vítima.

O adolescente, que já havia sido investigado pela Derf por crimes de furto em residências da Capital, acabou sendo apreendido nesta segunda-feira (28), em uma casa no Bairro Noroeste, próximo ao posto de saúde de onde havia fugido.