Águia Negra é punido por racismo em jogo contra o Corumbaense

Esporte Clube Águia Negra foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) após crime de racismo durante a partida contra o Corumbaense F.C. no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2025.

Durante o aquecimento, o jogador Diego dos Santos Soares, do Corumbaense, foi alvo de ofensas raciais pela torcida do Águia Negra. A denúncia foi confirmada por um gandula e registrada pelo árbitro da partida.

Como resultado, o Águia Negra foi multado em R$ 5.000,00 e perdeu um mando de campo. O clube também recebeu uma multa de R$ 1.000,00 devido à invasão de campo por torcedores após o apito final.

O presidente do Águia Negra, Iliê Vidal se disse impactado com a forma que o caso foi julgado, segundo ele sem ouvir testemunhas e que esta multa deve causar prejuízos ao clube.

“É um prejuízo monstruoso, não apenas financeiro, mas também esportivo. A equipe Águia Negra pode perder o direito de jogar em casa, em um momento crucial como a final. Além disso, a pena foi muito pesada e injusta, considerando que não houve provas concretas do ocorrido. O árbitro, o delegado do jogo, o quarto árbitro e os bandeiras não viram nem ouviram as supostas injúrias racistas. A polícia também não foi informada no momento. É preciso ter cuidado para não julgar e condenar com base em uma única palavra, sem considerar todas as evidências”, explicou

Mas reforçou o compromisso do clube com a ética e o respeito. “Repudiamos qualquer ato de discriminação, mas seguimos firmes em nossos valores e no compromisso com o esporte”, afirmou.

Além disso, os atletas Gilmar Oliveira Moura Júnior, João Victor Fardino Castello e o preparador físico Reinaldo Costa Mattuciaks, do Corumbaense, foram suspensos por duas partidas. A decisão foi unânime, e o julgamento foi conduzido pelo Dr. Fernando da Silva.

Entramos em contato com a diretoria do Corumbaense e não obtivemos resposta até o fechamento da matéria.