Campeonato Sub-13 define classificados para as oitavas de final em MS

A primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13 foi encerrada neste sábado (3) com seis partidas realizadas em diferentes cidades do estado. Os resultados definiram os times classificados para as oitavas de final, que passam a ser disputadas em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta.

A tabela detalhada da próxima fase e os confrontos serão divulgados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na segunda-feira (5).

No Grupo A, o Urso/ProGol venceu o Águia Negra por 3 a 0, no Estádio Chavinha, em Itaporã. Rafael e Miguel, duas vezes, marcaram os gols. O adversário já estava eliminado. Em Ivinhema, no Estádio Saraiva, o Instituto Ismaily perdeu por 3 a 0 para o Naviraiense, com dois gols de Andrey e um de Sebastião.

No Grupo E, o Grêmio Santo Antônio empatou por 1 a 1 com o Cefac/Esquerdinha. O gol do GSA foi marcado por Manuela, após cobrança de falta na área. O adversário ainda tentou evitar o gol, mas a bola cruzou a linha. A jogadora participa do campeonato com base em diretriz da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que orienta a inclusão de meninas nas competições de base. O resultado não foi suficiente para classificar a equipe.

Também pelo Grupo E, o Ubiratan garantiu a primeira posição com vitória por 5 a 0 sobre o Operário AC, no Estádio da Leda, em Dourados. David e José Rafael marcaram duas vezes cada, e Paollo completou o placar.

No Grupo C, com a Portuguesa/FC Pantanal já classificada em primeiro lugar, Ícaro FC e Costa Rica empataram por 2 a 2 em partida disputada em Água Clara. Carlos Eduardo fez os dois gols do Ícaro, enquanto Lucas e Rikelmy marcaram para o CREC.

No Grupo F, Náutico e Comercial ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Olho do Furacão. Raul fez o gol do Comercial e Luan empatou. A liderança da chave ficou com o Operário.

*Com informações da FFMS