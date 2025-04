Cerca de 290 mil veículos devem circular pela BR-163 em MS no feriado prolongado

A partir desta quinta-feira (17), a CCR MSVia realiza uma operação especial para o feriado de Páscoa. A ação segue até a próxima terça-feira (22) e envolve toda a extensão da BR-163 em Mato Grosso do Sul, com reforço nos atendimentos médicos e mecânicos ao longo dos 845,4 km da rodovia.

Durante esse período, a concessionária espera a circulação de cerca de 290 mil veículos. Somente nesta quinta-feira, o tráfego deve ser mais intenso entre 9h e 12h e das 15h às 18h. A previsão é de 65 mil veículos passando pela rodovia ao longo do dia, com média de 4,5 mil por hora nos horários de pico.

Na sexta-feira (18), o fluxo mais intenso deve ocorrer entre 8h e 10h, com uma média de 3,6 mil veículos por hora e um total de 43 mil veículos durante o dia. No sábado (19) e no domingo (20), a movimentação deve ser mais tranquila, com 37 mil e 39 mil veículos circulando, respectivamente.

Na segunda-feira (21), o tráfego aumenta novamente, com previsão de 54 mil veículos e pico entre 14h e 17h. Na terça-feira (22), último dia da operação, a estimativa é de 49 mil veículos, com maior movimentação entre 8h e 10h e das 15h às 17h.

Estrutura reforçada nas estradas

Mais de 80 viaturas estarão disponíveis para atender os usuários. A frota inclui 17 ambulâncias, 8 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 veículos de inspeção, 5 caminhões de combate a incêndio e 5 viaturas para recolher animais.

As bases operacionais da CCR estão espalhadas em 17 pontos da rodovia, oferecendo banheiros, fraldários, estacionamento, água potável e informações. Entre os municípios atendidos estão Mundo Novo, Itaquiraí, Dourados, Campo Grande, Coxim e Sonora.

Monitoramento em tempo real

A rodovia será monitorada por 477 câmeras de vigilância, que operam 24 horas por dia, e por 35 painéis de mensagens, fixos e móveis. As informações sobre o trânsito são atualizadas em tempo real.

Informações ao motorista

Motoristas e passageiros podem obter informações pelo telefone 0800 648 0163, que funciona 24 horas, gratuitamente. O site oficial também traz informações sobre as condições de tráfego.