Cientistas ocupam bares da Capital para falar sobre mudanças climáticas

O festival internacional Pint of Science realiza mais uma edição em Campo Grande neste mês, com o objetivo de aproximar a produção científica da população por meio de conversas acessíveis em ambientes informais. Os encontros, realizados entre os dias 19 e 21 de maio, acontecem na Koch Bier Cervejaria e na Capivas Cervejaria, com participação de pesquisadores de diversas instituições.

A professora Ana Paula, do Instituto de Biociências da UFMS e coordenadora local do evento, explica que a proposta é promover o diálogo direto entre cientistas e o público, ampliando o acesso ao conhecimento e combatendo a desinformação. Ela destaca que, a cada ano, o festival atrai novos participantes e mantém um público fiel. “É um espaço que facilita a troca de ideias e mostra como a ciência está presente no cotidiano das pessoas”, afirma.

Neste ano, o Pint of Science comemora 10 anos no Brasil. O tema nacional será “Mudanças Climáticas”, com debates sobre os desafios ambientais atuais. A expectativa, segundo a organização, é que a edição de Campo Grande reforce o papel da ciência como ferramenta de transformação social.

Além dos pesquisadores da UFMS, o evento contará com participação de cientistas da Universidade Católica Dom Bosco, Embrapa, Fiocruz, UEMS e IFMS. Pela primeira vez, os participantes poderão receber certificados, mediante preenchimento de um formulário ao final de cada encontro.

A programação completa será divulgada em breve nas redes oficiais do evento.