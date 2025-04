Cursos de prevenção reduzem acidentes no campo em MS

Ações de capacitação têm fortalecido a prevenção de acidentes no meio rural de Mato Grosso do Sul. Neste ano, mais de 1.300 trabalhadores já participaram de formações voltadas à saúde e segurança no trabalho, promovendo uma cultura mais consciente e prática no campo.

As atividades são realizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), que já ofertou 138 cursos de qualificação em 2025. Entre os temas abordados estão o trabalho em altura, prevenção de acidentes com defensivos agrícolas, noções de primeiros socorros, combate a incêndios e educação postural no campo.

As capacitações, que seguem as exigências das Normas Regulamentadoras (NRs), combinam teoria e prática para preparar os trabalhadores a identificar riscos e agir com segurança em situações do dia a dia.

Interessados podem se inscrever nos cursos pelo site do Senar, ou procurar o sindicato rural do seu município.