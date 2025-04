Dengue soma quase quatro mil casos confirmados em MS em 2025

Mato Grosso do Sul já contabiliza 10.178 casos prováveis de dengue em 2025, dos quais 3.987 foram confirmados. Os dados constam no boletim da 17ª semana epidemiológica, divulgado nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O documento também confirma 10 mortes causadas pela doença, enquanto outras seis seguem em investigação.

Os óbitos ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos e Itaquiraí. Entre as vítimas, quatro tinham comorbidades.

Vacinação

Até o momento, 156.182 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas em Mato Grosso do Sul. O estado recebeu do Ministério da Saúde um total de 241.030 doses. O esquema vacinal exige duas aplicações, com intervalo de três meses entre as doses.

A campanha é voltada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias — faixa etária com maior incidência de hospitalizações por dengue no grupo de 6 a 16 anos.

Casos de Chikungunya

O boletim também detalha os números relacionados à Chikungunya. Até agora, o estado soma 8.118 casos prováveis, com 1.874 confirmações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Entre os casos confirmados, 17 envolvem gestantes.

A SES confirmou cinco óbitos provocados pela doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí e Terenos.

A secretaria reforça que, ao surgirem sintomas de dengue ou Chikungunya, a população deve procurar uma unidade de saúde e evitar a automedicação.