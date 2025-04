Exportação de ovos de MS cresce e atrai mercado internacional

A produção de ovos em Mato Grosso do Sul alcançou 1,1 bilhão de unidades em 2023, de acordo com dados do IBGE. A maior parte foi consumida internamente, mas o volume destinado à exportação tem crescido de forma significativa.

Somente os Estados Unidos compraram mais de 2 milhões de quilos de ovos do Estado em 2024, quase o dobro do registrado no ano anterior. Nos três primeiros meses deste ano, as exportações já somam 840 mil quilos. O Brasil, impulsionado pela produção sul-mato-grossense, se tornou o maior fornecedor do produto para o mercado norte-americano no primeiro trimestre.

O aumento da demanda internacional está diretamente ligado à crise sanitária nos EUA, onde surtos de gripe aviária resultaram no abate de milhões de aves. Com isso, o país elevou a compra de ovos do Brasil e de outros fornecedores.

Além dos Estados Unidos, outros países também intensificaram as compras de ovos de Mato Grosso do Sul. Em 2024, o Chile adquiriu 236 mil quilos, a Colômbia 72 mil e as Filipinas 24,3 mil.

A expansão da avicultura de postura tem recebido apoio por parte do Estado, com destaque para investimentos em infraestrutura e logística. A atividade se beneficia da produção de grãos e do alto nível de biossegurança local, além da localização estratégica para atender os mercados do Sul, Sudeste e países vizinhos.

Com esse cenário favorável, empresas do setor já planejam ampliar a produção. As principais granjas instaladas em MS pretendem aumentar significativamente a oferta nos próximos anos, acompanhando a demanda crescente do mercado interno e externo.