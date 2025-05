Exposição 'Ecos da Estranheza' segue até 28 de maio na UFMS

A comunidade pode visitar até o dia 28 de maio a exposição “Ecos da Estranheza”, em cartaz na Galeria de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A mostra está instalada no piso térreo do bloco 8, na Cidade Universitária, e fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30.

A exposição reúne obras do coletivo Breu, formado por egressos do curso de Artes Visuais da UFMS. Os trabalhos exploram o conceito artístico do grotesco e incluem desenhos, pinturas, fotografias, imagens digitais, livros e instalações.

“Ecos da Estranheza” é a segunda das sete exposições previstas para o ano na Galeria. Parte das mostras foi selecionada por meio de dois editais lançados pela instituição: um de alcance nacional, voltado a artistas interessados em expor na galeria, e outro interno, voltado a docentes do curso. A última mostra do calendário será uma coletiva com formandos da graduação.

As exposições têm como objetivo fomentar a produção artística, incentivar a formação de novos públicos e abrir espaço para artistas locais. A curadoria busca promover o diálogo entre diferentes linguagens e pesquisas, além de valorizar a produção coletiva.

Coletivo Breu

O coletivo Breu é composto por seis artistas, todos ligados à UFMS, que compartilham afinidades estéticas e temáticas. As obras foram reunidas com base em conexões visuais e conceituais percebidas ao longo do processo de criação individual de cada integrante.

A Galeria de Artes Visuais é vinculada à Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc) da UFMS e realiza exposições regulares ao longo do ano, abertas à comunidade acadêmica e ao público externo.