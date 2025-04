Homem é preso após incendiar casa da ex-companheira no interior de MS

Um homem, de 33 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (22) em Mundo Novo, município a 464 km de Campo Grande, após ser identificado como responsável por um incêndio que atingiu a casa da ex-companheira durante a madrugada. Ele também descumpriu medidas protetivas que haviam sido impostas por decisão judicial na semana anterior.

O incêndio começou por volta das 4h, quando o homem arremessou um objeto inflamável no quintal da residência, segundo relatos. A mulher dormia no local com a filha de 10 anos quando percebeu o início das chamas e pediu socorro. Vizinhos ajudaram a conter o fogo, mas o veículo da moradora, que estava na garagem, ficou quase totalmente destruído.

Equipes da Delegacia de Mundo Novo estiveram no local logo nas primeiras horas da manhã para iniciar a investigação. Peritos de Naviraí confirmaram que o incêndio foi causado de forma intencional. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o autor.

De acordo com informações da polícia, a vítima já havia denunciado o ex-companheiro por ameaças e perseguição, o que levou à concessão de medidas protetivas. O homem foi localizado no fim da manhã e confessou o crime. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil de MS