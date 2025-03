Instabilidade marca o sábado em MS

O tempo segue instável em Mato Grosso do Sul neste sábado (15), com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas regiões do estado, de acordo com informações do Centro de Monitorament de Tempo e Clima (Cemtec/MS).

A chegada de uma frente fria no oceano e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica contribuem para a formação de instabilidades, principalmente no norte e nordeste do estado, onde são esperados acumulados de chuva acima de 30 mm em 24h.

Além disso, ventos podem atingir entre 40 e 60 km/h, com rajadas pontuais acima desse valor.

Campo Grande

Na capital, o dia terá céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre 20°C e 30°C. Os ventos sopram do sul com intensidade moderada a forte, podendo registrar rajadas acima de 60 km/h.

Costa Leste

Na região leste, as cidades de Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado terão variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas de raios e ventos fortes. As mínimas ficam entre 21°C e 24°C, enquanto as máximas podem alcançar até 34°C.

Dourados

Dourados terá um sábado de tempo instável, com chuvas intercaladas por períodos de abertura de sol. As temperaturas na região variam entre 19°C e 30°C. Ventos moderados a fortes devem atuar ao longo do dia.

Coxim

No Norte do estado, Coxim pode registrar chuvas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios. Os acumulados podem ultrapassar 30 mm em 24h. As temperaturas ficam entre 21°C e 34°C, e os ventos podem chegar a 60 km/h.

Tendência para os próximos dias

A instabilidade deve persistir no estado nos próximos dias, especialmente no centro-norte e nordeste. Modelos meteorológicos indicam acumulados de chuva entre 60 e 200 mm para a região central e norte do estado.