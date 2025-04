Luísa Sonza abre temporada de shows do MS ao Vivo

O projeto MS ao Vivo abre sua nova temporada com a cantora Luísa Sonza, que se apresenta no próximo domingo (4), a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

A artista sobe ao palco com a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, seu terceiro disco de estúdio. O repertório contará com faixas como “Campo de Morango”, “Principalmente Me Sinto Arrasada” e “Romance em Cena”, além de outras músicas que marcam a carreira da cantora.

O álbum “Escândalo Íntimo”, lançado em 2023 e, segundo Luísa, reflete um período intenso que lidou com questões de saúde mental durante a fase de composição. O trabalho contou com a colaboração da psicanalista Nathalie Nery e reúne 24 faixas gravadas no Brasil e nos Estados Unidos.

Seu show no MS ao Vivo será aberto pela cantora sul-mato-grossense Paolla, que tem ganhado destaque no cenário pop e funk do Estado. Com carreira solo desde 2017, Paolla já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas de streaming e firmou parcerias com artistas como MC Kekel e Thiaguinho MT.

MS ao Vivo

O MS ao Vivo é uma realização da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc/MS) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio do Sesc-MS. O projeto contará com uma programação de shows ao longo do ano.

Confira as atrações já confirmadas:

Luísa Sonza – 4/5

Atitude 67 – 15/6

João Gomes – 13/7

Vanessa da Mata – 17/8

Liniker – 7/9

Michel Teló – 12/10

Atração surpresa – 23/11

No Parque das Nações Indígenas será permitido o acesso com cooler pequeno, garrafa térmica, tereré e banquinho. Não será autorizada a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes ou animais domésticos. Vendedores ambulantes não credenciados também não poderão atuar no local.