Operário estreia na Série D fora de casa contra o Cianorte neste sábado

O Operário entra em campo neste sábado (19), às 18h, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), para disputar a primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe representa Mato Grosso do Sul na competição e integra o Grupo A7.

Após dez dias de preparação, o elenco finalizou a semana com atividades táticas e análise do adversário, que passou por reformulações no elenco. A equipe aposta no entrosamento e nos reforços recentes para conquistar pontos fora de casa já na estreia.

A arbitragem da partida será conduzida por equipe do Acre e do Paraná. O grupo viajou após cumprir a programação de treinos e realiza um último ajuste em solo paranaense antes da partida.

O Operário terá uma logística desafiadora ao longo da primeira fase. Serão mais de 12 mil quilômetros percorridos entre os confrontos fora de casa. Além do Cianorte, o grupo é formado por FC Cascavel (PR), Goiatuba (GO), Inter de Limeira (SP), Itabirito (MG), Monte Azul (SP) e Uberlândia (MG). As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, e os quatro primeiros colocados avançam ao mata-mata.

A estreia em casa está marcada para o próximo sábado (26), contra o Monte Azul, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O time ainda tem partidas agendadas como visitante nas cidades de Uberlândia, Goiatuba, Limeira, Cascavel e Nova Lima. O encerramento do primeiro turno será no dia 31 de maio.