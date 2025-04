Plantio do milho segunda safra atinge 97,4% da área prevista em MS

O plantio do milho segunda safra 24/25 atingiu 97,4% da área estimada em Mato Grosso do Sul até o dia 4 de abril, segundo atualização do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga/MS). A área plantada até o momento soma aproximadamente 2,04 milhões de hectares.

A região norte lidera o avanço do plantio, com média de 99,8%, seguida pela região centro, com 98,6%, e pela região sul, com 97,4%.

Apesar do avanço no plantio, a safra pode enfrentar dificuldades nos próximos meses. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há previsão de chuvas abaixo da média no período de abril a junho, principalmente nas regiões oeste e sudeste do estado. A expectativa de temperaturas mais altas também preocupa, pois pode agravar os efeitos da seca e comprometer o rendimento das lavouras.

A Aprosoja/MS, instituição que executa o Projeto Siga/MS, estima que a segunda safra será ligeiramente superior à anterior em área cultivada, com 2,1 milhões de hectares — alta de 0,1% em relação ao ciclo 2023/2024. A expectativa de produtividade é de 80,8 sacas por hectare, o que pode resultar em uma produção total de 10,2 milhões de toneladas, crescimento de 20,6% na comparação anual.

As condições das lavouras, segundo o SIGA-MS, são majoritariamente boas no estado, embora haja variações regionais. As regiões nordeste, norte e oeste apresentam os melhores índices, com lavouras em boas condições variando entre 91,7% e 98%. Já nas regiões sul-fronteira e sul, o cenário é mais preocupante, com apenas 55,2% e 32,1% das lavouras, respectivamente, classificadas como boas.