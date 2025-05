Prefeitura de Nioaque abre processo seletivo com vagas para diversos cargos

A Prefeitura Municipal de Nioaque abriu processo seletivo para preenchimento de vagas em diversas áreas de atuação. O processo seletivo ocorre de segunda-feira (5) a quarta-feira (7), com vagas destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas disponíveis são para diferentes cargos, com jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais. Os salários oferecidos vão de R$ 1,5 mil a R$ 4,8 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida General Klinger, nº 377, no Centro, das 7h às 13h. A seleção será feita por meio de prova de títulos.

Entre as vagas disponíveis estão cargos como psicólogo, assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, odontólogo, médico veterinário, técnico em raio X, técnico de enfermagem, assistente administrativo, e outros. O número de vagas varia conforme a função.

Mais informações podem ser consultadas no edital do processo seletivo.