Proleite MS será lançado na Expogrande

O Plano de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite de MS (Proleite MS) será lançado nesta quinta-feira (10), na Expogrande. O evento será realizado no estande do Governo do Estado, no Parque Laucídio Coelho.

O Plano prevê a distribuição de 2 mil IATFs, que são doses de sêmen selecionados para gerar fêmeas. Também serão distribuídos 1,2 mil embriões do sexo feminino, 276 bezerras, 106 novilhas já prenhas e 45 touros reprodutores. Durante esta fase, cerca de 600 propriedades rurais serão atendidas.

O Programa visa elevar a produção leiteira em quatro milhões de litros do estado, em seis anos.

Na primeira fase, o Proleite beneficia diretamente 22 municípios localizados na bacia hidrográfica do Rio Paraná. São eles: Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Selvíria, Dourados, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaquirai, Ivinhema, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos.

Lançamento do Proleite MS

Data: Quinta-feira, 10 de abril de 2025

Quinta-feira, 10 de abril de 2025 Horário: A partir das 13h

A partir das 13h Local: Estande do Governo do Estado no Parque Laucídio Coelho

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público interessado no desenvolvimento da pecuária leiteira no estado.