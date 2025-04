Relatório Focus será divulgado na terça-feira por conta do feriado de Tiradentes

O Relatório Focus, tradicionalmente divulgado às segundas-feiras pelo Banco Central, será publicado excepcionalmente nesta terça-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília). A mudança ocorre devido ao feriado de Tiradentes, comemorado nesta segunda (21).

O boletim reúne semanalmente as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do país.

Na última edição, publicada no dia 14 de abril, as expectativas para a inflação oficial, medida pelo IPCA, foram mantidas em 5,65% para 2025. A projeção do Produto Interno Bruto (PIB) teve leve alta, passando de 1,97% para 1,98%.

A taxa básica de juros (Selic) foi mantida em 15% ao ano para este ano — patamar atual — com expectativa de queda gradual nos anos seguintes: 12,50% em 2026, 10,50% em 2027 e 10,00% em 2028.

O câmbio deve permanecer em torno de R$ 5,90 por dólar ao longo de 2025, segundo o boletim. Já a estimativa para o IGP-M, outro índice de preços monitorado, recuou de 5,10% para 5,07%.

As projeções contidas no relatório são elaboradas a partir das estimativas de economistas e instituições financeiras, coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação.

Embora o documento seja divulgado pelo Banco Central, os dados não refletem necessariamente as posições oficiais da autoridade monetária.

A nova edição do Focus deve indicar se o mercado mantém ou ajusta suas apostas em relação à inflação, ao crescimento econômico e à condução da política monetária no país.