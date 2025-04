Sábado será de tempo instável e risco de temporais em MS

O sábado (5) começou nublado em Campo Grande e a previsão é de tempo instável em todo o Mato Grosso do Sul, que está sob alerta de chuvas intensas e declínio de temperatura emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico, que vale até o fim do dia, abrange 67 das 79 cidades do estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), o tempo segue influenciado pela passagem de uma frente fria e pela atuação de uma massa de ar frio pós-frontal, que favorecem a formação de instabilidades e queda nas temperaturas, especialmente na metade sul do estado.

Apesar da presença do sol em alguns períodos, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e, em pontos específicos, tempestades com raios e rajadas de vento. O acumulado de precipitação pode chegar a 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem ultrapassar os 60 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Campo Grande

Em Campo Grande, a temperatura máxima prevista é de 30 °C. O céu permanece nublado ao longo do dia, com umidade relativa do ar entre 100% e 60%. Há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do período.

Dourados

Em Dourados e demais municípios das regiões sul e sudeste, as máximas devem variar entre 23 °C e 29 °C. O tempo deve seguir instável, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva.

Costa Leste

Na região leste do estado, que inclui Três Lagoas e Aparecida do Taboado, os termômetros podem alcançar até 32 °C. Apesar de momentos de sol, ainda há chance de chuvas pontuais e ventos moderados a fortes.

Pantanal

Já nas áreas do Pantanal, como Corumbá e Porto Murtinho, a previsão também é de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam e podem chegar a 32 °C.

Costa Norte

No norte do estado, incluindo os municípios de Coxim, Sonora e Pedro Gomes, as máximas também devem ficar entre 29 °C e 32 °C. A região está entre as que concentram maior risco de tempestades isoladas, acompanhadas de descargas elétricas.

Segundo o CEMTEC, as instabilidades devem perder força ao longo do domingo (6), mas as temperaturas seguem em declínio, principalmente no sul do estado. A orientação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e evite áreas de risco durante os períodos de chuva forte.