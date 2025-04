Seleção sub-18 de MS disputa vaga na elite do vôlei em campeonato nacional

A seleção sul-mato-grossense de vôlei feminino sub-18 já está em Brasília (DF), onde participa do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. A competição começa nesta quarta-feira (16) e segue até domingo (20), reunindo equipes de dez estados.

Os times estão divididos em dois grupos. No grupo A, estão as seleções de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Alagoas. O grupo B é formado pelo Distrito Federal, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Amazonas.

A equipe de Mato Grosso do Sul estreia nesta quarta-feira, às 13h (horário de MS), no Ginásio de Esportes Iesplan, enfrentando Rondônia. Na quinta-feira (17), joga duas vezes: às 7h contra Pernambuco e às 13h contra Alagoas. A fase classificatória termina na sexta-feira (18), com o jogo contra Roraima, às 7h.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a disputa do 1º ao 4º lugar. As seleções que terminarem em terceiro e quarto lugar competirão pelas posições de 5º a 8º. Os times que ficarem na última colocação dos grupos disputam o 9º e 10º lugares.

As três equipes com melhor desempenho garantem vaga na divisão especial em 2026. Já as três últimas colocadas serão rebaixadas para a segunda divisão.

Escalação da seleção de Mato Grosso do Sul: