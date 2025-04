Select Saúde chega em MS com proposta de inovação e rede aberta

Durante entrevista ao programa Tarde da Massa desta terça-feira (15), representantes da operadora de saúde Select Saúde anunciaram a chegada da empresa a Mato Grosso do Sul, com foco inicial em Campo Grande e expansão planejada para o interior do estado. A operadora promete mudar a lógica tradicional dos planos de saúde, oferecendo uma rede credenciada ampla e liberdade de escolha ao paciente.

Oswaldo Meza – Luiz Soares/RCN67

“Hoje vemos muitos planos verticalizados, com hospitais próprios que acabam sobrecarregados. A Select vem com uma proposta de rede aberta, credenciando hospitais e médicos para que o paciente escolha onde quer ser atendido” – Oswaldo Meza, coordenador da Select Saúde no estado.

Segundo Meza, a abordagem de rede aberta evita longas esperas e amplia a qualidade do atendimento.

Roberta Souza – Luiz Soares/ RCN67

A operadora, que nasceu em 1991 com o nome Planmed em Goiânia, passou por uma reformulação de marca e estrutura e agora se posiciona como um plano nacional. “Estamos presentes em quase todo o Brasil. Faltam apenas oito estados para completarmos a expansão nacional”, destacou Roberta Souza, gerente comercial da empresa.

Com mais de 30 anos de experiência, a Select oferece planos individuais, familiares, corporativos e coletivos por adesão. Os planos começam a ser comercializados em maio em Campo Grande, mas beneficiários de outras regiões já podem utilizar a rede local. A empresa também oferece um aplicativo para facilitar a busca por médicos e hospitais credenciados em todo o Brasil.

Além dos consumidores, a Select convida profissionais da saúde e corretores de seguros a se credenciarem. “Temos a melhor tabela do mercado. Queremos médicos, clínicas e hospitais de excelência na nossa rede”, afirmou Meza.

A chegada da Select Saúde é vista como um reforço importante no setor de saúde suplementar da região, que hoje conta com poucas opções de planos privados. A empresa aposta na liberdade de escolha, preços competitivos e tecnologia como diferenciais para conquistar o público sul-mato-grossense.