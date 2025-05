Vacinação domiciliar contra gripe e Covid-19 segue até fim de maio

Com o avanço do outono e o aumento de casos de doenças respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) intensificou a vacinação contra Influenza e Covid-19 entre pessoas acamadas. A campanha, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), segue até o fim de maio.

A ação tem como foco pacientes que não conseguem se deslocar até as unidades de saúde. Equipes compostas por profissionais das duas secretarias percorrem bairros e instituições levando as vacinas até os domicílios. A operação conta com estrutura logística, incluindo veículos, caixas térmicas e materiais de registro.

Cada distrito sanitário trabalha com uma lista atualizada de pacientes acamados da Atenção Primária. A partir desse mapeamento, as Unidades de Saúde da Família (USFs) elaboram cronogramas semanais de visitas, previamente informados às famílias por telefone ou agentes comunitários.

Segundo a SESAU, cerca de 3 mil pacientes acamados estão previstos para vacinação na Capital. Até o momento, 1.409 já foram imunizados. A expectativa é de atingir 100% do público-alvo até o final da campanha.

Além da imunização domiciliar, as vacinas contra Influenza e Covid-19 seguem disponíveis nas 74 USFs da cidade. A campanha reforça o objetivo de ampliar o acesso à vacinação, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.

A ação também prevê suporte aos profissionais envolvidos, com fornecimento de insumos e apoio logístico para o cumprimento dos cronogramas estabelecidos.